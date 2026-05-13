Жителя Тернопільщини судитимуть за поширення символіки тоталітарного режиму.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Як зазначається, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тернопільського району, уродженця Луганщини, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Йому інкримінують умисні дії, спрямовані на поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинені повторно з використанням інтернету серед невизначеного кола осіб.

За даними слідства, чоловік, попри заборону використання відповідного інтернет-ресурсу, створив обліковий запис у соціальній мережі «Однокласники». Надалі він особисто використовував його для спілкування з користувачами та поширення комуністичної ідеології.

У квітні 2017 року обвинувачений поширив зображення з емблемою, стилізованою під державну символіку колишнього СРСР. Над емблемою був розміщений напис російською мовою: «Я гражданин СССР», а під нею — «Был и останусь!». У січні 2018 року він оприлюднив відеозапис, на заставці якого зображено чоловіка у військовій формі радянського зразка. Допис супроводжувався текстом: «Это должны слышать все украинцы. Сталин об Украине, России и Пр…» та гіперпосиланням на відео із висловлюваннями Йосипа Сталіна.

У травні 2020 року чоловік поширив вітальну листівку з написом «С Днем Пограничника» та символікою прикордонних військ колишнього СРСР.

Ці та інші дописи потрапили в поле зору правоохоронців. Інкримінована стаття КК України передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.