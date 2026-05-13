Із заявою про зникнення співмешканця 12 травня до Зборівського відділення поліції звернулася жителька Озернянської територіальної громади.

За словами заявниці, чоловік 11 травня близько 20:00 пішов до місцевого ставка на риболовлю й не повернувся. Наступного дня жінка пішла до водойми і на березі виявила лише рибальське спорядження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За деякий час рятувальники витягли з водойми тіло чоловіка, повідомили в обласній поліції.

Під час первинного огляду слідів насильницької смерті на ньому експерт не виявив. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За попередніми даними, чоловік мав проблеми зі здоров’ям.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Обставини події з’ясовуються.