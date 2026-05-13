В Міноборони України заявили, що масована атака 13 травня може продовжитися і 14 травня. І там можуть бути задіяні не тільки «Шахеди».

Таку заяву зробив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (“Флеш”) в ефірі телемарафону вдень 13 травня.

“Флеш” припустив, що атака може тривати до завтрашнього обіду, тобто тривати не тільки увечері середи, 13 травня, але й уночі, зранку та вдень четверга, 14 травня.

«Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім, можливо, буде ще хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо “Шахедів”, щоб атакувати нас сьогодні і завтра», – сказав він про плани росіян.