У Тернополі з 11 червня стартує офіційний купальний сезон на двох міських локаціях для відпочинку біля води – у зоні «Циганка» на вулиці Білецькій та на «Дальньому пляжі» на вулиці Чумацькій. Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомилт у ТМР.

Перед відкриттям сезону на пляжах проводять підготовчі роботи, щоб створити безпечні та комфортні умови для відвідувачів. Йдеться про впорядкування територій відпочинку, облаштування інфраструктури, а також встановлення інформаційних матеріалів із правилами поведінки біля води.

Протягом усього періоду купання на цих локаціях чергуватимуть рятувальні пости з матросами-рятувальниками. Завершення сезону заплановане на 13 вересня 2026 року.

Фото Антона Марчевського.