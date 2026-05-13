У Тернополі розпочався поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Веселій.

З метою виконання дорожніх робіт, до 24 травня буде тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці від перехрестя з вулицею Євгена Петрушевича до вул. Веселої, 23.

Як повідомили в міськраді, впродовж цього часу автобус на маршруті №21 курсуватиме за зміненим маршрутом – об’їзд зони проведення ремонтних робіт здійснюватиметься вулицями Юрія Тютюнника – Зелена – Миколи Лисенка – Галицька із додатковою зупинкою для висадки пасажирів на вул. Миколи Лисенка, 1 (напроти приміщення Пенсійного фонду України СЦ № 11).

Поточний ремонт дорожнього покриття методом укладання великих карт наразі триває й на вулиці Торговиця, де працівники підрядних організацій проводять підготовку ремонтних ділянок, нарощування горловин інженерних колодязів, влаштування дорожніх плит та демонтаж бордюрів. З метою виконання ремонтних робіт до 21 травня тут діятиме часткове перекриття руху транспорту (від вул. Оболоня до виїзду з міжміського автовокзалу)

У Тернополі також триває оновлення пішохідної інфраструктури. Зокрема, на вулиці Юліуша Словацького завершується ремонт тротуару. Наразі підрядники влаштовують там водовідвідні лотки.

Роботи проводяться й на пішохідній доріжці від вулиці Мирона Тарнавського, 14 до вулиці Захисників України, 3, де облаштовують піщано-щебеневу основу ділянки.

Окрім цього, триває ремонт сходів біля будинку на вул. Захисників України, 3.