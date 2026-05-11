Знову сумна звістка, знову болюча втрата… Юрій Трушков отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Життя захисника обірвалося… Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Трушков Юрій Юрійович помер 8 травня від отриманих поранень внаслідок виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна памʼять!”, – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.