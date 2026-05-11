У переддень Дня Європи Західноукраїнський національний університет став майданчиком для натхненної розмови про спільні цінності, освітні можливості та європейські перспективи України. Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу ЗУНУ з ініціативи керівника Євроклубу Західноукраїнського національного університету Уляни Ткач організувала захід «Україна і ЄС – формуємо майбутнє разом».

Університетські аудиторії наповнились особливою атмосферою діалогу, відкритості та спільного бачення майбутнього. На захід завітали учні 9-ї школи міста Тернополя, студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, студенти ЗУНУ, а також представники євроклубів регіону: «Галицька Перлина», «Крок» та Євроклубу Тернопільської центральної дитячої бібліотеки.

Завідувачка кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу ЗУНУ Оксана Гугул детально ознайомила присутніх із перевагами навчання за спеціальностями «Міжнародний туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Вона наголосила, що ці напрями сьогодні є одними з найбільш популярних на європейському ринку праці, а фахівці з міжнародним мисленням та мовною підготовкою мають усі шанси побудувати успішну кар’єру в Україні та за кордоном.

Доцент кафедри Марина Нагара занурила аудиторію у світ сучасної індустрії гостинності, розповівши про новітні технології, що вже сьогодні змінюють готельний і ресторанний бізнес: від штучного інтелекту у сервісі до персоналізованих цифрових екосистем для гостей.

Особливий інтерес у присутніх викликав виступ начальника відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ Юлії Паланюк, яка детально розповіла про програми міжнародного обміну та стажувань, доступні для студентів університету.

Цікавим продовженням цієї теми стала розповідь спеціаліста відділу міжнародних зв’язків Анастасії Матвіїшин, яка поділилася власним досвідом участі у міжнародних програмах обміну. Особисті враження, відверті відповіді на запитання, практичні поради – саме такий формат найкраще надихає молодь зробити перший крок назустріч міжнародному досвіду.

Завершальним акордом заходу стала інтелектуально-розважальна гра «Європейський калейдоскоп», яку провів координатор Євроклубу «Галицька Перлина» Руслан Данилюк. Учасники із захопленням змагалися у знанні європейської культури, історії, географії та символіки.

Учасники йшли з відчуттям, що європейське майбутнє – це не абстракція, а конкретні кроки, які можна зробити вже сьогодні: обрати спеціальність, подати заявку на програму обміну, вчити мову.

Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу ЗУНУ та Євроклуб ЗУНУ дякують усім учасникам, партнерам і гостям – Євроклубам «Галицька Перлина», «Крок» та Євроклубу Тернопільської центральної дитячої бібліотеки – за відкритість, активність і спільну енергію.