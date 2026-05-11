Більше чотирьох років захищав Україну та кожного з нас Володимир Гаєвський. На жаль, на пекельній Донеччині ворожий дрон обірвав життя Героя. Вічна пам’ять та слава українському Воїну!

«Із глибоким сумом сповіщаємо про те, що на фронті загинув ще один наш земляк – Володимир Гаєвський, 1982 р. н., із села Колодне Збаразької громади.

Сержант воював із березня 2022 року, був командиром господарчого відділення взводу матеріального забезпечення.

Загинув 8 травня на Донеччині внаслідок ураження FPV-дроном.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господь допоможе пережити цю болючу втрату дорогої людини.

Зустріч траурного кортежу (буде рухатись через с. Чернихівці) – завтра, 12 травня, у Сквері Героїв, о 13 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Героя у село Колодне, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у середу, 13 травня, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який віддав життя за українську незалежність, за свободу і гідність кожного з нас.

Вічна слава Герою!» – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.

Галина Галещук: «Володя…як шкода. Світла пам’ять Герою».

Людмила Ліщишин: «Вічна і світла пам’ять, Володя! Нехай твоя душа знайде вічний спокій на небесах!»