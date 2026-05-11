Рівне приймало урочисту церемонію нагородження лідерів Чемпіонату України з гандболу серед команд Вищої ліги. Для тернопільської громади та університетської спільноти цей день став знаковим: жіноча команда «ЗУНУ-Енерго» отримала статус срібного призера сезону.

Протягом усього ігрового марафону дівчата демонстрували незламний характер, тактичну майстерність та справжню командну єдність. Як результат – почесне друге місце, дипломи Федерації гандболу України та заслужені срібні медалі.

Окрім командного успіху, організатори змагань відзначили високий рівень підготовки окремих гравчинь «ЗУНУ-Енерго». Одразу три представниці команди вибороли перемоги у престижних номінаціях: Альбанська Катерина – «Краща розігруюча» чемпіонату. Її здатність бачити поле та будувати гострі атаки стала ключовою у багатьох іграх. Семчук Мар’яна отримала титул «Краща права крайня», вразивши експертів своєю швидкістю та точністю. Бойко Віталія стала «Кращою бомбардиркою», продемонструвавши феноменальну результативність протягом сезону.

Цей результат став можливим завдяки професіоналізму та наполегливій праці головного тренера команди – Андрія Верцімаги. Саме під його керівництвом колектив зумів пройти шлях до п’єдесталу, підтвердивши високу марку гандбольної школи Західноукраїнського національного університету.

“Ці медалі – результат щоденних тренувань, самовіддачі кожної дівчини та підтримки наших вболівальників. Попереду нові вершини, до яких ми готові йти!” – зазначили гравчині.

Гравці команди «ЗУНУ-Енерго»: Романюк Еліна (ФЕУ), Яськів Христина (ФФО), Калінович Ірина (СГФ), Наваляна Зоряна (випускниця ННІМВ ім. Б. Гаврилишина), Бойко Віталія (випускниця ФФО), Барабаш Олена (СГФ), Марченко Вікторія (ВСП «ЧФКЕП»), Альбанська Катерина (ВСП «ЧФКЕП», ЮФ), Смолякова Вікторія (ВСП «ЧФКЕП»), Гуляк Анастасія (ВСП «ЧФКЕП»), Семчук Маряна (ВСП «ФКЕПІТ»), Мондляк Анастасія (ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ»), Старушко Уляна (ТНВК ШЕЛ №9 ім. І. Блажкевич), Денега Софія (ТЗОШ №20 ім. Р. Муляра).

Вітаємо «ЗУНУ-Енерго» з блискучим завершенням сезону!