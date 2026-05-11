Андріан Стасишин із Чорткова. Молоденький Воїн пішов захищати Україну добровільно. Зв’язок з Андріаном обірвався у листопаді 2024-го. Відтоді сім’я жила молитвами та надією. На жаль, стало відомо, Андріан загинув під Покровськом. Вдома у Героя залишились дружина, батьки, молодші братики та сестра, бабусі та дідусі, друзі, знайомі… Вічна пам’ять тобі, Андріане!

«Півтора роки сім’я жила надією. Півтора роки молитов і сподівань почути: «Андріан живий». Але дива не сталося… Підтвердилася загибель чортків’янина Стасишина Андріана (08.09.2000 р.н.), який досі вважався зниклим безвісти на російсько-українській війні.

Народився та зростав Андріан у Чорткові, закінчив місцеву гімназію №2. Потім вступив до Чортківського ВПУ, де здобув професію маляра-штукатура. Брав активну участь в студентському житті, завжди був оточений друзями та увагою.

Згодом вступив та успішно закінчив на червоний диплом Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ, спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування».

У серпня 2024 року вирішив долучитись до лав Збройних Сил України, уклав контракт із українським військом. Служив у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді стрільця-сапера, номера обслуги 2 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 4 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0224.

Через неповних пів року, 14 листопада 2024 році надійшла інформація про те, що Андріан під час виконання бойового завдання зник безвісти поблизу села Антонівка Покровського району Донецької області.

Довгий час сподівань, надій, молитов… Лиш тепер надійшло підтвердження, що саме тоді, 14 листопада 2024 р. молодий хлопець загинув. Вдома у Героя залишились дружина, батьки, молодші братики та сестра, бабусі та дідусі, друзі та знайомі…

У вівторок, 12 травня, о 13 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла зустрічатимемо тіло загиблого захисника України. Просимо прийти та віддати шану Герою!» – повідомили у Чортківській міській раді.