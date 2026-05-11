На Тернопільщині заборонили купатися в Дністрі та Сереті через глисти: де саме
За результатами експертних досліджень встановлено невідповідність якості води у річках Дністер та Серет гігієнічним нормам.
Про це повідомили у Заліщицькій міській раді.
Зокрема, у річці Дністер у місті Заліщики перевищено органолептичні показники: запах — 2 бали при нормі не більше 1. При цьому виявлено яйця та личинки гельмінтів, які повинні бути відсутніми.
У річці Серет у популярному серед туристів селі Касперівці запах води — 3 бали при нормі не більше 1. Також виявлено яйця та личинки гельмінтів.
“Досліджені зразки води не відповідають “Гігієнічним нормативам якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення”, — зазначили у міській раді.
У зв’язку з цим купання у вказаних водоймах заборонено до покращення санітарного стану води.