За результатами експертних досліджень встановлено невідповідність якості води у річках Дністер та Серет гігієнічним нормам.

Про це повідомили у Заліщицькій міській раді.

Зокрема, у річці Дністер у місті Заліщики перевищено органолептичні показники: запах — 2 бали при нормі не більше 1. При цьому виявлено яйця та личинки гельмінтів, які повинні бути відсутніми.

У річці Серет у популярному серед туристів селі Касперівці запах води — 3 бали при нормі не більше 1. Також виявлено яйця та личинки гельмінтів.

“Досліджені зразки води не відповідають “Гігієнічним нормативам якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення”, — зазначили у міській раді.

У зв’язку з цим купання у вказаних водоймах заборонено до покращення санітарного стану води.