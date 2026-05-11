Від шахраїв постраждала жителька одного з сіл Кременецького району, 1990 року народження.

За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Співрозмовник розповів про нібито несанкціоновані дії з її банківським рахунком та переконав виконати кілька операцій у мобільному застосунку банку.

Після того, як жінка виконала вказівки псевдобанкіра, з її карткового рахунку було списано 50 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре нагадують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із проханням повідомити конфіденційні дані картки, паролі, коди з SMS-повідомлень чи проводити будь-які операції у банківських застосунках.

У разі отримання подібних дзвінків необхідно негайно припинити розмову та самостійно зателефонувати на офіційний номер банку.