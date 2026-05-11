Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Водночас минулого місяця правоохоронці зафіксували 7484 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху на території області.

Найпоширеніші з них: перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал світлофора, керування транспортним засобом особами, які не мали відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки.

Упродовж квітня на Тернопільщині сталося 195 дорожньо-транспортних пригод, з яких 50 – із потерпілими. Внаслідок цих аварій 5 осіб загинули, ще 63 – отримали травми.

Основні причини ДТП:

перевищення швидкості руху – 54 аварії, у яких 4 особи загинули та 36 отримали травми;

недотримання безпечної дистанції – 24 ДТП, у яких травмувалися 6 осіб;

недотримання безпечного інтервалу – 33 ДТП;

порушення правил руху заднім ходом – 28 ДТП.

За участю пішоходів сталося 7 ДТП, у яких травми отримали 8 людей. Також зафіксовано 2 аварії, скоєні нетверезими водіями, внаслідок яких травмувалися 2 особи.

У квітні поліцейські Тернопільщини виявили 196 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. На порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.