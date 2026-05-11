

З численними тілесними ушкодженнями, отриманими під час виконання робіт на одному з підприємств обласного центру, до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя селища Великі Бірки 1961 року народження.

Про травмованого чоловіка медики заявили в поліцію 8 травня. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що близько 9:15 чоловік перебував на території складського приміщення у Тернополі. За попередньою інформацією, він надавав консультації щодо проведення покрівельних робіт на задньому дворі складу.

Під час перебування на рихтуванні висотою близько 2 метрів 30 сантиметрів потерпілий втратив рівновагу та впав на дерев’яні дошки, розташовані на бетонній поверхні.

Унаслідок падіння чоловік отримав важкі травми голови та множинні переломи. Потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Поліцейські встановили, що чоловік офіційно не був працевлаштований на вказаному підприємстві, трудовий договір із ним не укладався.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.