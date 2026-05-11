У результаті дорожньо-транспортної пригоди в лікарні помер один із учасників аварії, яка трапилася 10 травня близько 12:30 на автодорозі Тернопіль-Жванець, поблизу села Гермаківка Чортківського району.

На момент ДТП в салоні авто був водій з пасажиром. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“Кермувальник Volkswagen Т5 не розрахував безпечної швидкості руху та дорожнього покриття, допустив з’їзд на узбіччя, а після цього автівка перекинулася”, – розповіли в поліції.

До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила чоловіка 1969 року народження. Проте врятувати йому життя не вдалося.

Отримав тілесні ушкодження й 44-річний житель Чортківського району. Йому надали допомогу без госпіталізації.

Слідчі відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція звернулася до громадян, які були очевидцями цієї аварії або володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП.

“Будь-яка інформація може бути важливою для встановлення повної картини події. Повідомити деталі можна за номерами (0352) 27 12 84 та (067) 471 66 23”, – зазначили у поліції.