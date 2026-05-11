12 травня в області – хмарно. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер вночі південний, 5-10 м/с; вдень – північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 9-14º тепла, вдень 17-22º тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранці розпочнеться сильний дощ із грозою, але він повинен закінчитися до приходу вечора. Вітер вночі південний, 5-10 м/с; вдень – північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 10-12º тепла, вдень 20-22º тепла.