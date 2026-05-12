Військовий збір – це кошти, які напряму трансформуються у спорядження та ресурси для захисників: сучасні дрони, амуніцію, пальне, боєкомплекти. Ці фінансові надходження є надійним тилом для української армії.

За підсумками січня-квітня цього року громадяни та бізнес регіону спрямували до держбюджету 857,8 млн гривень військового збору. Це – на 200 млн грн, або ж на 30% більше аналогічного періоду попереднього року, а заплановані показники перевищено на 47,3 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Податкова служба області висловлює вдячність усім платникам за сумлінність і громадянську позицію. У період випробувань для країни податки – це реальний внесок у безпеку та майбутнє України.