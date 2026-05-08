Сьогодні у Тернополі сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування на бульварі Тараса Шевченка.

Про це розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“Повідомлення про займання до оперативно-диспетчерської служби надійшло об 11:11. До місця події негайно направили рятувальників”, — зазначили в ДСНС Тернопільщини.

На місці вогнеборці виявили, що з приміщення йде густий дим. Площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно розгорнули рукавні лінії та подали стволи на гасіння пожежі. Паралельно евакуювали людей із верхніх поверхів будівлі.

Об 11:52 пожежу локалізували. До ліквідації займання було залучено 7 одиниць техніки, 25 рятувальників.

Причини виникнення пожежі з’ясовують.