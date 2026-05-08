Під час 57-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 21 загиблому військовослужбовцю.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“Цим рішенням громада міста вшановує пам’ять Героїв і висловлює вдячність за їхній особистий подвиг, мужність та самопожертву у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, — йдеться у повідомленні.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

Брощак Володимир Петрович, кулеметник;

Деркач Петро Стефанович, солдат;

Іванов Віктор Сергійович, солдат;

Карташов Євген Олександрович, солдат;

Кацюк Іван Володимирович, старший лейтенант;

Кибало Василь Васильович, молодший сержант;

Климович Іван Орестович, солдат;

Кравчук Віктор Мирославович, молодший сержант;

Куцик Олег Йосипович, солдат;

Лаус Роман Євстахійович, сержант;

Лялик Руслан Васильович, капітан;

Магдюк Віталій Дмитрович, рядовий;

Мартинюк Віталій Олександрович, молодший сержант;

Ніздропа Ігор Вікторович, солдат;

Оленюк Віктор Романович, капітан;

Поворозник Віталій Ігорович, солдат;

Слободян Олександр Євстахович, старший сержант;

Стадницький Валентин Ростиславович, солдат;

Стечишин Петро Володимирович, солдат;

Студенний Андрій Ярославович, солдат;

Шелетин Віталій Іванович, солдат.

