Ще 21 захисник України посмертно отримав звання «Почесний громадянин міста Тернополя»
Під час 57-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 21 загиблому військовослужбовцю.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
“Цим рішенням громада міста вшановує пам’ять Героїв і висловлює вдячність за їхній особистий подвиг, мужність та самопожертву у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, — йдеться у повідомленні.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:
- Брощак Володимир Петрович, кулеметник;
- Деркач Петро Стефанович, солдат;
- Іванов Віктор Сергійович, солдат;
- Карташов Євген Олександрович, солдат;
- Кацюк Іван Володимирович, старший лейтенант;
- Кибало Василь Васильович, молодший сержант;
- Климович Іван Орестович, солдат;
- Кравчук Віктор Мирославович, молодший сержант;
- Куцик Олег Йосипович, солдат;
- Лаус Роман Євстахійович, сержант;
- Лялик Руслан Васильович, капітан;
- Магдюк Віталій Дмитрович, рядовий;
- Мартинюк Віталій Олександрович, молодший сержант;
- Ніздропа Ігор Вікторович, солдат;
- Оленюк Віктор Романович, капітан;
- Поворозник Віталій Ігорович, солдат;
- Слободян Олександр Євстахович, старший сержант;
- Стадницький Валентин Ростиславович, солдат;
- Стечишин Петро Володимирович, солдат;
- Студенний Андрій Ярославович, солдат;
- Шелетин Віталій Іванович, солдат.
