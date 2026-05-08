«Дуже боляче чути чи читати про такі події, які відбуваються останнім часом. Не знаю що думати і казати… Недавно була неприємна подія в Жовкві. А тепер в моєму рідному селі Панівці на Борщівщині вчинили наругу над капличкою, якою опікується моя родина.

Це вже друга фігура Богородиці яку я придбав і яку побили та знищили, порвали вервицю. Не знаю, чи це така ненависть до Божої Матері чи до мене особисто?!

Дуже прикро і боляче! Ми в умовах війни, але в деяких людей немає нічого святого! Бог їм суддя! Залишається тільки молитися за того, хто так вчинив. Бо слава Богородиці не зменшиться від цього вчинку.

Богородице, прости тим, хто тебе зневажає», – написав отець Теодор Дутчак (Teodor Dutchak) на своїй фейсбук-сторінці.