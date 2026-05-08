У центрі Тернополя встановлють інформаційні таблички щодо заборони руху електросамокатів, мопедів та іншого транспорту у пішохідній зоні.

Як повідомили в ТМР, планують встановити сім попереджувальних знаків.

Обмеження стосуються легкого електротранспорту та механічних транспортних засобів.

Отже, лектросамокати, сігвеї, гіроскутери, електровелосипеди, мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли та легка комерційна техніка в центральній частині міста заборонена.

Правила діятимуть на ділянці від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка біля ЦУМу – до драмтеатру. До пішохідної зони також входять Алея пам’яті «Незламні» й «тернопільська стометрівка».

Водіїв вищезгаданого легкого транспорту закликають дотримуватися нових обмежень, поважати пішоходів і правила дорожнього руху.