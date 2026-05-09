3,5 мільярда гривень до держбюджету: результат роботи Тернопільської митниці
З початку 2026 року Тернопільською митницею до держбюджету адміністровано 3,46 млрд грн митних платежів.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли майже на 1 млрд гривень або майже на 40%.
Основну частину надходжень забезпечили: податок на додану вартість – 3,05 млрд гривень; мито – 315,6 млн гривень; акцизний податок – 84,7 млн гривень.
Середньоденні надходження до бюджету становлять 40,7 млн гривень.
Найбільші обсяги платежів забезпечили наступні категорії товрів: трактори; легкові автомобілі; інсектициди та гербіциди; полімери етилену; прокат із вуглецевої сталі.
Окремо варто відзначити результати квітня 2026 року. Упродовж місяця Тернопільською митницею адміністровано понад 1 млрд гривень.
У порівнянні з квітнем 2025 року, надходження зросли на 444 млн грн або на 72,3%.
Середньоденні надходження у квітні становили 48,1 млн гривень.
Досягти таких результатів вдалося завдяки злагодженій роботі митниці та відповідальній співпраці бізнесу, який сумлінно дотримується вимог митного законодавства та забезпечує стабільну зовнішньоекономічну діяльність.