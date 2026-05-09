Рідні чекали, вірили, сподівалися. Майже два роки… На жаль, стало відомо: Володимир Галунка загинув у травні 2024-го на Донеччині. Захисникові було 38 років. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«Трагічна звістка сколихнула громаду.

На жаль, стало відомо про загибель нашого земляка, солдата Галунки Володимира Богдановича, якого близько двох років вважали зниклим безвісти.

Життя військового обірвалося 17 травня 2024 року під час виконання службових обовʼязків поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Йому було 38 років.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

Вічна памʼять та шана Герою!» – написав козівський селищний голова Сергій Добалюк.