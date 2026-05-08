Сумну звістку отримала ще одна родина. На пекельній Донеччині загинув Володимир Маслак. Захисника вважали зниклим безвісти з березня 2025 року. Вічна та світла пам’ять Герою!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Маслак Володимир Олександрович визнаний загиблим 12 березня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Володимира. Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.