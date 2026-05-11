Не дочекалися живим додому з війни чоловіка дружина, а тата – син. Хоча до останнього надіялися, молилися, сподівалися на диво. На жаль, підтвердилась гірка звістка: Мирослав Іваніцький загинув ще 18 лютого 2025-го на Харківщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«До Великоберезовицької громади знову надійшла сумна звістка з фронту. Загинув житель с. Петриків Іваніцький Мирослав Михайлович.

Мирослав Іваніцький народився 5 вересня 1968 року. Проживав у с. Петриків разом із сім’єю. Служив інспектором прикордонної служби 2 категорії ДПСУ. Тривалий час вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилась загибель воїна. Мирослав Михайлович загинув 18 лютого 2025 року в районі населеного пункту Тополі Харківської області. У полеглого Героя залишилась дружина Світлана та син Назар.

11 травня, орієнтовно об 11:15, при вʼїзді у с. Петриків на вулиці Шептицького відбудеться зустріч тіла загиблого Мирослава Іваніцького. Просимо жителів села гідно зустріти Героя, який віддав найдорожче за свободу та незалежність України – власне життя. Парастас відбудеться того ж дня о 20:00 у родинному будинку воїна.

Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мирослава Іваніцького. Нехай душа воїна віднайде вічний спокій у Царстві Небесному, а Господь дає сили пережити цю страшну втрату. Вічна пам’ять та шана Герою!» – повідомили у Великоберезовицькій селищній раді.