10 травня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 8-13º тепла, вдень 16-21º тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 9-11º тепла, вдень 17-19º тепла.