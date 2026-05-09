Пожежа сталася 8 травня у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.

Повідомлення про загорання надійшло о 15:52, розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Загорілися два легкові автомобілі Porsche Cayenne. Площа пожежі становила близько 50 м.кв.

До ліквідації залучалися рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини.

“Вогнем знищено два автомобілі, пошкоджено покрівлю піднавісу. Під час гасіння врятовано виробничу будівлю”, — розповіли в ДСНС Тернопільщини.