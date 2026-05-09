Науково-педагогічні працівники соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету продовжують активно проводити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді.

Доценти кафедри освітології і педагогіки Білоус Ірина Ігорівна, Дем’янюк Антоніна Вікторівна та Савіцька Вікторія Василівна провели профорієнтаційні заходи на базі закладів освіти Тернопільщини, зокрема у Доброводівському ліцеї ім. О. Смакули та Зарудянському ліцеї Збаразької МР.

Метою зустрічей було ознайомлення здобувачів освіти з можливостями професійного становлення, особливостями навчання у Західноукраїнському національному університеті, перспективами здобуття вищої освіти на соціально-гуманітарному факультеті, а також перевагами педагогічних і соціально-гуманітарних спеціальностей у сучасних умовах.

Під час спілкування учні дізналися про освітні програми факультету, умови вступу, студентське життя, можливості участі в науковій, громадській та міжнародній діяльності. Особливу увагу освітянки приділили ролі сучасного педагога, значенню освіти в умовах суспільних викликів, важливості професій, пов’язаних із навчанням, вихованням, психологічною підтримкою та розвитком особистості.

Зустрічі відбулися у теплій, доброзичливій та зацікавленій атмосфері. Учні активно долучалися до розмови, ставили запитання щодо вибору майбутньої професії, особливостей вступної кампанії та можливостей самореалізації у студентському середовищі. Педагогічні колективи закладів освіти гостинно зустріли представників університету та сприяли проведенню змістовного діалогу з майбутніми вступниками.

Такі профорієнтаційні заходи є важливою складовою співпраці університету із закладами загальної середньої освіти, адже допомагають учням усвідомлено підійти до вибору професійного шляху, краще зорієнтуватися в освітніх можливостях та зрозуміти перспективи навчання у Західноукраїнському національному університеті.