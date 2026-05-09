Військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України разом із родинами здійснили поїздку до Марійського духовного центру у Зарваниці. Можливість для військових побути поруч із найріднішими, відновити емоційний зв’язок із сім’ями та відчути підтримку – вважливий крок для підтримки ментального здоров’я.

Учасники відвідали Собор Зарваницької Матері Божої, де спільно помолилися під час Святої Літургії. Для багатьох це була рідкісна нагода зупинитися, відкласти службу і просто бути разом — без тривоги, без напруги, у спокійному середовищі святині.

Під час екскурсії родини ознайомилися з історією духовного центру, відвідали Церкву Пресвятої Трійці, де зберігається чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері, а також набрали води з цілющого джерела. Ці прості моменти спільності стали важливими для внутрішнього відновлення кожного.

Окремо капелан підрозділу отець Роман Янішевський разом із нацгвардійцями та їхніми родинами відправив панахиду за упокій душ загиблих побратимів біля пам’ятного місця Героям Небесної Сотні та воїнам, які віддали життя за свободу України. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто не повернувся з війни.

«Зарваниця – це місце тиші і відновлення. Для військових важливо не лише виконувати завдання, а й мати можливість побути з родиною, відчути підтримку близьких. Саме такі моменти допомагають триматися, не втрачати внутрішню рівновагу і повертатися до служби з новими силами», – зазначив капелан 2 Галицької бригади отець Роман Янішевський.

Такі поїздки мають особливу цінність, адже дають змогу військовим не лише духовно укріпитися, а й відновити родинні зв’язки, які часто розриває служба.

Надія НІМЕЦЬ.