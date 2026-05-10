Був доброю людиною, нікому й ніколи не відмовляв у допомозі. Таким був Юрій Фарбота, таким його пам’ятатимуть… На жаль, жорстока війна обірвала життя Юрія. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«7 травня помер військовий з Тернополя Фарбота Юрій Іванович (21.10.1984 р. н.). Щиро співчуваємо рідним та близьким! Хай Господь заспокоїть його душу!

Вічна пам’ять!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Марічка Луцик-Липчак: «Вічна пам’ять Герою України, щирі співчуття рідним. Юра був доброю людиною, нікому й ніколи не відмовляв у допомозі. Наш колектив завжди буде тебе пам’ятати…».