Цьогоріч у чемпіонаті Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнилося 40 років і старші, братиме участь рекордна кількість команд – вісім.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини

Учасниками змагань стануть команди: «Кобзар» (Гаї Шевченківські), «Динамо» (Красівка), ФК «Теребовля», «СМ-Транс» (Тернопіль), «Ветеран» (Плотича), «Нічлава» (Копичинці), «УБД-«Largo» (В. Березовиця) та «Кристал» (Чортків). Останні два колективи – є дебютантами змагань.

Ветеранський чемпіонат Тернопільської області 2026 року проходитиме у класичні два кола, кожна команда гратиме з суперником вдома та на виїзді. Загалом за сезон колективи проведуть по 14 поєдинків.

У сезоні-2025 у ветеранському чемпіонаті Тернопільщини вікової категорії 40+ брало участь сім команд, а призова трійка була наступною: 1. «СМ-Транс» (Тернопіль), 2. «Ветеран» (Плотича), 3. «Нічлава» (Копичинці).

Стартує новий футбольний сезон серед ветеранів на Тернопільщині наступної суботи, 16 травня.

У рамках першого туру зустрінуться:

«УБД-Largo» (В. Березовиця) – ФК «Теребовля»

«Динамо» (Красівка) – «Кристал» (Чортків)

«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – «Нічлава» (Копичинці) «СМ-Транс» (Тернопіль) – «Ветеран» (Плотича).