У розквітлий травень, у День Матері вертається додому на щиті ще один син – юний Герой Назар Тимофійчук. Йому назавжди буде лише 23 роки. Із грудня 2024-го Назара вважали зниклим безвісти. На жаль,стало відомо: юний Герой прийняв свій останній бій на російській курщині. Легких хмаринок тобі, Назаре! Вічна пам’ять!

Скільки їх, таких юних, ще чекають додому матері? На жаль, Назар Тимофійчук із села Курівці Тернопільського району повертається до рідної домівки на щиті.

Назар народився 20 липня 2001 року. Йому, такому юному, довелося пройти все пекло страшної війни. З 26 грудня 2024-го Назара вважали зниклим безвісти. Рідні сподівались, молилися, чекали… На жаль, Назар віддав життя за Україну, виконуючи бойові завдання на російській курщині.



Панахида за молоденьким Воїном відбудеться сьогодні, 10 травня, о 20:00. Чин похорону – у понеділок, 11 травня, об 11:00.

Вічна пам’ять тобі, Назаре! Щирі співчуття усім, хто знав і любив йього – такого доброго, щирого, відповідального…