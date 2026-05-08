На сесії Тернопільської міської ради погодили продаж на аукціоні земельної ділянки на вул. Василя Стуса. Йдеться про територію, на якій був зруйнований російською ракетою багатоповерховий будинок.

“На сесії Тернопільської міської ради депутати погодили продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення на вулиці Василя Стуса через систему електронних торгів «Прозорро. Продажі». Йдеться про ділянку площею 0,34 га, яка призначена для будівництва та подальшого обслуговування багатоквартирного житлового будинку”, — повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Окрім того, цим же рішення депутати затвердили “Звіт про експертну оцінку земельної ділянки за адресою вул. Василя Стуса”. Згідно з документом, стартову ціну визначили на рівні 4 810 864 грн, а крок підвищення під час аукціону становитиме 1% – 48 108,64 грн.

Як зазначили в ТМР, проведення торгів відбудеться в електронному форматі. Оголошення про аукціон буде оприлюднено на офіційному сайті міської ради та в медіа.

Після завершення аукціону переможець земельних торгів зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести державну реєстрацію права власності у визначені законодавством терміни.

“Кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку постраждалих від ракетної атаки 19 листопада 2025 року мешканців будинку на вул. Василя Стуса, 8”, — заявили у міській раді.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року під час російського обстрілу Тернополя ракети пошкодили та зруйнували два багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки загинуло 38 людей.