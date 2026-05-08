Серед підозрюваних – мешканці Чернівецької та Тернопільської областей, зокрема лікарка-фтизіатр одного з медичних закладів Чернівців.

Отримання документів із фіктивними діагнозами дозволяли надалі уникнути мобілізації та виїхати за кордон нібито для проходження лікування. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, залучена до схеми лікарка-фтизіатр за гроші оформлювала необхідні медичні висновки та документи. Ще одна учасниця групи займалася пошуком «клієнтів» серед чоловіків призовного віку. Вартість таких «послуг» становила від 5 до 14 тисяч євро. У ході слідства поліцейські задокументували факти передачі коштів за виготовлення медичних документів.

5 травня оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали організатора та його спільницю «на гарячому» під час отримання 13 300 євро неправомірної вигоди.

Під час обшуків, які проводили на території Тернопільської та Чернівецької областей – за місцями проживання фігурантів, в автомобілях та у приміщеннях медичного закладу – поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші, медичну документацію, комп’ютерну техніку, печатки та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору схеми та ще одній спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Також підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України отримала лікарка.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводились спільно з працівниками УСБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.