За використання підроблених документів та ухилення від мобілізації судитимуть жителя Кременеччини.

Чоловік через Telegram замовив довідку про інвалідність дружини, і це дало йому можливість отримати відстрочку від проходження військової служби під час мобілізації.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Зазнвчається, що слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо жителя Кременецького району, якого звинувачено у порушенні статей 336 та 358 Кримінального кодексу України.

“Підозрюваний, котрий за віком підлягав мобілізації, вирішив обманним шляхом отримати відстрочку. Чоловік через месенджер знайшов осіб, які за півтори тисячі євро виготовили йому пакет медичних документів, на підставі яких його дружина отримала другу групу інвалідності.

З підробленими довідками він звернувся до районного центру комплектування для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та отримав її”, – розповіли в поліції.

За скоєне чоловікові загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

Також у ході слідчо-оперативних заходів було встановлено, що за аналогічною схемою – надання неправдивих документів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – уникнути військової служби вдалося ще сімом підозрюваним – жителям Кременецького району. Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до виготовлення фальшивих довідок.