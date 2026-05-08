У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ відбулася історична година «Пам’ять, що єднає», присвячена Дню пам’яті та примирення для студентів навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури.

Модератор – завідувач читального залу для студентів бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ, куратор гр. АГР-11, 12 Ірина Любезна.

Молодь мала змогу дізнатися про трагічні та героїчні сторінки Другої світової війни, згадати подвиги українців та вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за мир.

Під час зустрічі студенти переглянули документальні матеріали, обговорили важливість збереження історичної пам’яті та значення примирення для майбутнього.

Працівники читального залу для студентів презентували книжкову виставку «Війна і пам’ять у книгах», де були представлені видання про події війни, спогади очевидців, наукові дослідження та художні твори, що допомагають осмислити значення миру й примирення для сучасного суспільства.

Також учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання – символічним жестом єдності та вдячності тим, хто віддав життя за свободу. Цей момент став кульмінацією заходу, нагадавши кожному про цінність миру та людської гідності.

Атмосфера була щирою та зворушливою: кожен відчув, що пам’ять про минуле є основою нашого завтра.

Такі заходи допомагають молоді не лише глибше зрозуміти історію, а й формувати власну громадянську позицію, засновану на цінностях миру та взаємоповаги.