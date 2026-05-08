Весняними дорогами повертається до рідного дому молоденький Воїн. Віталієві Малюшевському лише 25… Останній свій бій Віталій прийняв на Харківщині. Син, брат, друг… Велика втрата, сум, біль… Легких хмаринок тобі, Віталику…

«Сумна звістка надійшла в нашу громаду…

Біль, який неможливо втамувати. Гіркота, яку неможливо висловити словами.

Під час виконання бойового завдання загинув житель селища Залізці –

Віталій МАЛЮШЕВСЬКИЙ, 29.09.2000 р. н.

Йому було лише 25….

Клята війна забрала ще одне молоде життя. Віталій прийняв свій останній бій 30 квітня 2026 року в районі н.п. Піщане Чугуївського району Харківської області.

Попереду було ціле життя, але він обрав захист Батьківщини.

Віталій був взірцем мужності, відданості та честі для своїх побратимів.

Його подвиг – це ціна нашого ранку, нашої можливості жити й дихати.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та близьким.

Жодні слова не повернуть сина, брата, друга, але пам’ять про нього житиме вічно!

Герої не вмирають! Вони продовжують жити в наших серцях, та пам’яті, а їхні імена викарбовуються в історії України.

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!

Царство небесне Герою!

Слава Україні!

Героям Слава!

Про день зустрічі кортежу з тілом Героя Віталія повідомимо згодом!» – написав залозецький селищний голова Андрій Нога.