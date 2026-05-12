7-8 травня у Західноукраїнському національному університеті та на базі відпочинку «Над Стрипою» (с. Скоморохи) відбулась третя міжнародна конференція молодих вчених «Artificial Intelligence for Sustainable Development».

Подія зібрала молодих науковців з України, Польщі, Німеччини, Чехії та Хорватії, які представили результати своїх досліджень і поділились напрацюваннями у сфері штучного інтелекту та його застосування задля досягнення цілей сталого розвитку.

Учасники працювали в межах чотирьох тематичних секцій, зосереджених на використанні розумних технологій у сферах економіки, управління, екології, інфраструктури, права, соціального розвитку та освіти. Серед організаторів – Західноукраїнський національний університет, Вроцлавський університет економіки та бізнесу, Університет в Бєльсько-Бялій, Деггендорфський технологічний інститут та Південночеський університет.

З вітальними словами до учасників воркшопу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету Віктор Островерхов: «Для нашого університету є великою честю вже втретє бути платформою для проведення цього важливого міжнародного наукового заходу, який об’єднує молодих науковців із різних куточків України та зарубіжжя задля обміну науковими доробками, ідеями та жвавих дискусій у стінах Класичного університету Тернополя. Сьогодні тема штучного інтелекту є однією з ключових у світовому науковому та суспільному дискурсі. Водночас надзвичайно важливо, що у центрі уваги нашої конференції перебуває саме використання штучного інтелекту для досягнення цілей сталого розвитку, підтримки інноваційних трансформацій, розвитку освіти, права, економіки та суспільства. Особливого значення це набуває в умовах сучасних викликів для України, адже наукові розробки та міжнародна співпраця можуть стати важливим інструментом повоєнної відбудови держави та формування її майбутнього.

Варто зазначити, що протягом існування конференції її кей-нот спікерами виступали провідні науковці та практики міжнародного рівня. Серед них – професор Артур Рот із Вроцлавського університету економіки та бізнесу, професор Фридерик Цолль – представник Ягеллонського університету та Оснабрюцького університету, Артур Скочилас – представник KGHM Cuprum Research and Development Centre Ltd. та аспірант Вроцлавського університету економіки та бізнесу, а також директор української компанії Apiko Software Микола Стрілецький.

Цьогоріч ми радо вітаємо серед кей-нот спікерів провідних фахівців у сфері штучного інтелекту та цифрових технологій – представників хорватської та польської наукових шкіл, професорів і міжнародних експертів, які активно працюють над дослідженнями у сфері інновацій, цифровізації та правового регулювання сучасних технологій. Для наших молодих науковців це надзвичайно цінна можливість долучитися до міжнародного академічного діалогу та отримати нові професійні контакти й досвід.

Приємно також, що конференція поєднує високий рівень наукової дискусії із підтримкою молодих дослідників. На секційній частині конференції щороку представляються близько 30 найкращих доповідей, які проходять процедуру таємного сліпого рецензування.

Окремо хочу наголосити, що за результатами роботи конференції формуються збірники наукових праць, які проходять процедуру рецензування та включаються до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Це є свідченням високого академічного рівня конференції та важливим стимулом для розвитку молодіжної науки. Переконаний, що цьогорічна конференція стане простором нових ідей, продуктивних дискусій, міжнародного партнерства та наукового натхнення».

Пленарне засідання воркшопу ознаменувалося виступами кейнот-спікерів – професора Фране Урема, проректора Університету прикладних наук у м. Шибеник (Республіка Хорватія), професора Університету Задара (Республіка Хорватія), інструктора Oracle Academy (регіон EMEA) з доповіддю «Eco Minds Project», а також доктора Пшемислава Пауки, Ягеллонський університет (Республіка Польща), Єльський університет (США), який виступив із темою «Cause and Cure: AI-Assisted Compliance Assessment Under EU Digital Regulation».

Секційна частина заходу охопила чотири напрями: розумні технології для економіки та управління, інновації в природокористуванні та інфраструктурі, технологічні інновації в праві та соціальному розвитку, а також застосування штучного інтелекту в освіті. У межах цих напрямів було представлено понад 40 наукових доповідей молодих вчених з України, Польщі, Чехії, Німеччини та інших країн. Учасники не лише презентували результати своїх досліджень, а й активно долучались до дискусій, формували нові ідеї для спільних проєктів.

Програма конференції включала не лише наукові доповіді та обговорення, але й активності, які були спрямовані на розвиток м’яких навичок (soft skills) учасників. Неформальне спілкування, обмін ідеями та відпочинок у мальовничій атмосфері Скоморохів сприяли налагодженню міжкультурної взаємодії та зміцненню наукової співпраці.

Модераторами конференції були голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗУНУ Ганна Поперечна, секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗУНУ Олег Піцун.

За результатами роботи конференції було сформовано збірник наукових праць, котрий буде підданий процедурі рецензування для його подальшого включення в наукометричну базу даних Scopus.

