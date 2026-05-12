У Тернопільській загальноосвітній школі №24 відкрили меморіальну дошку на честь Івана Хоміва.

31 рік. Старший солдат. Прикордонник. Начальник відділення повітряної розвідки та ударних безпілотних повітряних суден. Майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту.

З перших днів повномасштабної війни у 2022 році вступив до лав Державної прикордонної служби України. Виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Проходив навчання у Великій Британії, і там відзначений як найкращий у відділенні. 17 листопада 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Ця меморіальна дошка – знак нашої пам’яті, вдячності та шани воїну, який віддав своє життя за Україну. За його ім’ям – сила, наполегливість, любов до життя, спорту та своєї країни. Його пам’ятатимуть рідні, друзі, учні, побратими та вся тернопільська громада, зазначили у міській раді.

Вічна пам’ять Герою. Слава Захиснику України!