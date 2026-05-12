З 8 по 11 травня у Києві проходив чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків.

Участь у змагання взяли понад 800 спортсменів із 20 областей України. Серед них – чортків’янин Сашко Байрак.

Хлопець посів перше місце та здобув звання Чемпіона України.

Готували до змагань хлопця тренери України Сергій Колодій (спортивний клуб «Ринг»), Юрій Гераус ( Чортківська ДЮСШ) та Іван Хмелівський (клуб КМА).

Щирі вітання юному спортсмену та нових підкорених вершин, написали у міській раді.