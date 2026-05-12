У Тернополі в День вишиванки, День міста та День Незалежності проїзд у національному вбранні буде безкоштовним
У Тернополі з нагоди Дня вишиванки, Дня міста і Дня Незалежності України жителі та гості громади, які 21 травня, 15 та 24 серпня одягнуть вишиванки, зможуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом.
Про це повідомили у Тернопільськійміській раді.
Для реалізації цієї ініціативи було погоджено Меморандум між управлінням транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради і перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади.
Комунальні підприємства «Міськавтотранс» та «Тернопільелектротранс» також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів, одягнених в національне вбрання (вишиванки, вишиті сорочки) 21 травня, 15 та 24 серпня.