У Тернополі з нагоди Дня вишиванки, Дня міста і Дня Незалежності України жителі та гості громади, які 21 травня, 15 та 24 серпня одягнуть вишиванки, зможуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом.

Про це повідомили у Тернопільськійміській раді.

Для реалізації цієї ініціативи було погоджено Меморандум між управлінням транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради і перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади.

Комунальні підприємства «Міськавтотранс» та «Тернопільелектротранс» також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів, одягнених в національне вбрання (вишиванки, вишиті сорочки) 21 травня, 15 та 24 серпня.