У Тернополі завершили розслідування смертельної пожежі, яка сталася торік 9 червня у багатоповерхівці на вулиці Максима Кривоноса.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За його результатами слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернополя. Чоловіка обвинувачують в умисному вбивстві власної матері шляхом підпалу квартири.

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканці будинку почули вибух та побачили пожежу у квартирі на четвертому поверсі. На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та медики.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло жінки 1966 року народження, а її 37-річного сина з численними опіками та травмами госпіталізували.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до пожежі та смерті жінки причетний її син.

“Чоловік систематично конфліктував із матір’ю, погрожував їй фізичною розправою та неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства”, – розповіли в поліції.

За словами родички загиблої, у день трагедії фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та погрожував підпалити квартиру разом із матір’ю. Потерпіла встигла телефоном повідомити сестрі, що син приніс до помешкання легкозаймисту речовину та розлив її по квартирі. Після цього зв’язок обірвався.

Правоохоронці затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.

