До довічного позбавлення волі засуджено тернополянина за вбивство подружжя.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок жителю обласного центру. Його визнано винним у вбивстві двох людей, замаху на вбивство третьої особи з метою приховування злочину, грабежі та незаконному зберіганні боєприпасів (п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурор довів у суді, що 26 листопада 2024 року тіла подружжя з ознаками насильницької смерті виявила у їхньому власному помешканні сестра загиблої. Жінка прийшла провідати рідних, оскільки їхня донька напередодні не змогла до них додзвонитися.

У будинку родичка застала невідомого чоловіка. Зловмисник напав на жінку та поранив її ножем, намагаючись позбутися свідка. Потерпілій вдалося вирватися та покликати на допомогу, після чого нападник втік. Жінку було госпіталізовано з ножовим пораненням.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. Під час обшуків за у нього в наплічнику було виявлено гранату.

Суд погодився з доводами прокурора та призначив чоловіку найсуворішу міру покарання — довічне позбавлення волі.