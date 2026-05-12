Постраждалий 1974 року народження мешкає в одному з сіл Чортківського району. Йому на мобільний телефон через месенджер зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею одного з банків.

Співрозмовниця повідомила, що банківська картка чоловіка нібито заблокована та для її «розблокування» необхідно терміново виконати певні фінансові операції.

Діючи за вказівками шахрайки, заявник самостійно перерахував власні кошти на вказані нею банківські рахунки та картку. Загальна сума збитків склала 294 000 гривень, повідомили у поліції Тернопільської області.

За даним фактом слідчі розпочали перевірку та розшукують причетних до злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не довіряти телефонним дзвінкам від невідомих осіб, які представляються працівниками банків.

Справжні працівники фінансових установ не просять переказувати кошти, повідомляти CVV-коди, PIN-коди чи здійснювати будь-які операції для «розблокування» рахунків.

Якщо вам телефонують із подібними повідомленнями – негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку, вказаний на звороті платіжної картки.