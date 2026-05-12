У жителя Іванівської громади поліцейські вилучили 75 патронів. 37-річному чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Оперативники міста Теребовлі отримали інформацію про те, що житель одного з сіл Іванівської громади за місцем проживання може зберігати патрони. До чоловіка прийшли із санкціонованим обшуком.

Оперативна інформація про незаконне зберігання набоїв підтвердилася – у фігуранта було вилучено 75 патронів калібру 12,7 мм. Речові докази направлено на експертизу в НДЕКЦ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання бойових припасів. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.