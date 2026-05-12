Родинам загиблих військових вручили звання «Почесний громадянин міста Тернополя»
У Тернополі в Українському домі відбулося вшанування пам’яті полеглих захисників України. Під час заходу міський голова Сергій Надал вручив рідним загиблих військовослужбовців найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Посмертно це звання присвоєно 21 військовослужбовцю за мужність і героїзм у захисті територіальної цілісності України.
Захід розпочався хвилиною мовчання на честь полеглих захисників. У своєму виступі Сергій Надал наголосив, що присвоєння звання є знаком пам’яті, шани та вдячності воїнам, які віддали своє життя за Україну.
«Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» – це вічна пам’ять про тих, хто вибрав захищати країну. Кожен із цих Героїв мав свої мрії, плани та майбутнє. Але у час небезпеки вони стали на захист держави та свого народу. Саме завдяки їхній жертовності Тернопіль і Україна сьогодні мають майбутнє, а наша держава залишається незалежною», – зазначив міський голова.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:
Брощак Володимир Петрович, кулеметник;
Деркач Петро Стефанович, солдат;
Іванов Віктор Сергійович, солдат;
Карташов Євген Олександрович, солдат;
Кацюк Іван Володимирович, старший лейтенант;
Кибало Василь Васильович, молодший сержант;
Климович Іван Орестович, солдат;
Кравчук Віктор Мирославович, молодший сержант;
Куцик Олег Йосипович, солдат;
Лаус Роман Євстахійович, сержант;
Лялик Руслан Васильович, капітан;
Магдюк Віталій Дмитрович, рядовий;
Мартинюк Віталій Олександрович, молодший сержант;
Ніздропа Ігор Вікторович, солдат;
Оленюк Віктор Романович, капітан;
Поворозник Віталій Ігорович, солдат;
Слободян Олександр Євстахович, старший сержант;
Стадницький Валентин Ростиславович, солдат;
Стечишин Петро Володимирович, солдат;
Студенний Андрій Ярославович, солдат;
Шелетин Віталій Іванович, солдат.
Вічна пам’ять та шана загиблим військовослужбовцям!