У Тернополі в Українському домі відбулося вшанування пам’яті полеглих захисників України. Під час заходу міський голова Сергій Надал вручив рідним загиблих військовослужбовців найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Посмертно це звання присвоєно 21 військовослужбовцю за мужність і героїзм у захисті територіальної цілісності України.

Захід розпочався хвилиною мовчання на честь полеглих захисників. У своєму виступі Сергій Надал наголосив, що присвоєння звання є знаком пам’яті, шани та вдячності воїнам, які віддали своє життя за Україну.

«Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» – це вічна пам’ять про тих, хто вибрав захищати країну. Кожен із цих Героїв мав свої мрії, плани та майбутнє. Але у час небезпеки вони стали на захист держави та свого народу. Саме завдяки їхній жертовності Тернопіль і Україна сьогодні мають майбутнє, а наша держава залишається незалежною», – зазначив міський голова.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

Брощак Володимир Петрович, кулеметник;

Деркач Петро Стефанович, солдат;

Іванов Віктор Сергійович, солдат;

Карташов Євген Олександрович, солдат;

Кацюк Іван Володимирович, старший лейтенант;

Кибало Василь Васильович, молодший сержант;

Климович Іван Орестович, солдат;

Кравчук Віктор Мирославович, молодший сержант;

Куцик Олег Йосипович, солдат;

Лаус Роман Євстахійович, сержант;

Лялик Руслан Васильович, капітан;

Магдюк Віталій Дмитрович, рядовий;

Мартинюк Віталій Олександрович, молодший сержант;

Ніздропа Ігор Вікторович, солдат;

Оленюк Віктор Романович, капітан;

Поворозник Віталій Ігорович, солдат;

Слободян Олександр Євстахович, старший сержант;

Стадницький Валентин Ростиславович, солдат;

Стечишин Петро Володимирович, солдат;

Студенний Андрій Ярославович, солдат;

Шелетин Віталій Іванович, солдат.

Вічна пам’ять та шана загиблим військовослужбовцям!