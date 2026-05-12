Івану Поповичу із села Карашинці Хоростківської громади було лише 30 років. У мирному житті він працював перукарем-технологом, був справжнім майстром своєї справи. Івана знали як щиру, доброзичливу, світлу людину. У Героя залишилися батьки та бабуся, для яких ця втрата стала невимовним болем. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув наш земляк, житель села Карашинці, старший стрілець- вогнеметник 2 мотопіхотного відділення Іван Ярославович Попович 07.07.1995 року народження.

30 січня 2026 року Іван Ярославович був призваний на військову службу по мобілізації. 4 травня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Герой зник безвісти… На жаль, підтвердилося найстрашніше — Іван загинув, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок у боротьбі за Україну та її незалежність.

Йому було лише 30… Попереду було ціле життя, мрії та плани. Іван планував одружитися, хотів жити, працювати, створювати сім’ю… Але війна безжально забирає найкращих.

Початкову освіту Іван здобував у рідному селі Карашинці, а згодом навчався у Хоростківській центральній школі. Згодом працював перукарем-технологом у салоні краси «Ваніль», був справжнім майстром своєї справи. Колеги та клієнти знали його як щиру, доброзичливу, світлу людину, професіонала своєї справи.

У Героя залишилися батьки та бабуся, для яких ця втрата стала невимовним болем.

Схиляємо голови у скорботі та вдячності за жертовність нашого Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою України!» – повідомили у Хоростківській міській раді.