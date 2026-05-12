13 травня територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому й похолоднішає.

В області – хмарно з проясненнями. Невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 5-10º тепла, вдень 11-16º тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі хмарна погода буде триматися до вечора. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 7-9º тепла, вдень 14-16º тепла.