Зв’язок із Андрієм Дейнегою із села Печірна Лановецької громади обірвався у лютому 2025-го. Рідні до останнього вірили й сподівалися, що їхній Андрій живий. Але Андрій, на жаль, повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Із глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – у бою за Україну, її свободу та незалежність поліг 46-річний воїн Андрій Дейнега із с. Печірна.

Захисник був призваний на службу 4 червня 2024 року. Із лютого 2025 року вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 22 лютого 2025 року солдат-стрілець Андрій Дейнега загинув під час виконання бойового завдання, у результаті штурмових дій, у районі н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять і вічна шана Герою!»