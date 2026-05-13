У напрямку заходу України рухається велика кількість ворожих БпЛА. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Людей у разі оголошення тривоги закликають пройтм негайно в укриття та залишатися там до відбою.

Переглянути, де є найближчі укриття, можна у додатку «Е-Тернопіль» у розділі «Мапа укриттів» можна переглянути розташування найближчих сховищ. Завантажити додаток можна:

— iOS: https://bit.ly/3UDwNKN

— Android: https://bit.ly/3UnfU6I

У разі неналежного утримання укриття чи замкненого сховища під час повітряної тривоги — терміново телефонуйте на гарячу лінію міської ради зі стаціонарних телефонів (0352) 1580 або 067 447 2919.